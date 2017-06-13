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Торговый дом ММК удвоил продажи в КазахстанеСегодня в 10:23

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Реализовав более 75 тысяч тонн проката.

За январь-май 2017 года ООО "Торговый дом ММК" реализовало на рынке Казахстана более 75 тысяч тонн проката. Это в 2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Только в мае местные подразделения ТД отгрузили свыше 20 тысяч тонн металлопродукции - максимальный объем за всю историю работы компании.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", Казахстан является крупнейшим рынком сбыта металлопродукции в СНГ. У Торгового дома ММК там сформирована развитая филиальная сеть, включающая четыре площадки: в Астане, Алматы, Павлодаре и Караганде. Две последние были открыты в 2016 году.

В 2017 году ТОО "Торговый дом ММК-Казахстан" (подразделение ТД ММК в республике) отгрузило казахстанским промышленникам первые партии продукции MAGSTRONG. Под этой маркой комбинат производит высокопрочные и износостойкие стали, механические свойства которых обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость.

Казахстанские потребители по достоинству оценили прочностные и эксплуатационные характеристики MAGSTRONG. В будущем продажи данного вида стали будут увеличиваться за счет расширения географии поставок.

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