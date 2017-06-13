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ВСМПО закупило итальянские станки "Таркус"Сегодня в 10:54

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Для двух цехов.

ВСМПО готовится принять новое итальянское оборудование для цехов №№ 16 и 54. Итальянская компания Jobs изготовила для предприятия специальные станки "Таркус", предназначенные для тяжелой обработки титана.

В настоящее время под оборудование подготовлен фундамент. Проконтролировать ход работ по строительству прибыл директор по продажам Jobs Фердинандо Фа в сопровождении гендиректора FFG Rus Сергея Герасимова.

Как отметил Сергей Герасимов, наивысшей оценкой работы команды является бесперебойно и эффективно работающий станок. "До этого мы уже поставляли на ВСМПО станки МАG Cincinnati, а теперь, так как компания Jobs вошла в глобальный концерн FFG, мы адаптировали конструкцию и оснащение портального фрезерного центра Jobs под обработку крупногабаритных титановых штамповок для Корпорации ВСМПО-Ависма", - заключил он.

Монтаж итальянских станков начнется в августе, их запуск запланирован на декабрь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО.

Следует отметить, что Группа FFG (Fair Friend Group) является ведущим в мире промышленным холдингом, ежегодный оборот которого составляет более 3,8 миллиарда долларов США (включая группу MAG). В холдинг входит более 80 компаний, работающих в области станкостроительных технологий.​

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