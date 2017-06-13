Реконструкция птицефабрики "Пышминская" потянула на 1 миллиард рублейСегодня в 12:09
- Текст
Запущено 3 новых птичника.
12 июня 2017 года в Тюменской области запустили первую очередь обновленной птицефабрики "Пышминская". Решение о реконструкции предприятия было принято еще в 2015 году - тогда более 90% основных производственных фондов были полностью изношены. Проект был реализован при поддержке регионального правительства. Общий объем инвестиций превысил 1 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.
На данный момент введены 3 новых птичника и линия транспортировки, сортировки и упаковки яйца. Количество птицемест увеличилось до 2 миллионов, объем производства яиц вырос на треть. Кроме того, построены новые водоочистные сооружения.
Как пояснил председатель совета директоров ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" Василий Шевчик, в дальнейшем намечен снос 10 старых птичников и строительство трех новых. К 2019 году птицефабрика будет обновлена на 90%.
"Открытие такого производства подтверждает, что экономика Тюменской области продолжает развиваться. Нам не страшны никакие санкции, мы можем создавать предприятия любой мощности и открывать высокотехнологичные производства, выпускающие качественную конкурентоспособную продукцию", - отметил губернатор Владимир Якушев.
Он добавил, что потребности жителей региона в яйцах закрыты на 100%. Две птицефабрики - "Пышминская" и "Боровская" - поставляют продукцию "соседям".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:00
В Каменске-Уральском старшеклассник избил 10-летнего мальчика
В пришкольном лагере.Сегодня в 12:59
"Яблоко" докатилось до выдвижения Ройзмана
Объявлена дата партийной конференеции.Сегодня в 12:29
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.Сегодня в 12:28
Поездки в автомобиле губят детей
Вплоть до мутаций ДНК.Сегодня в 12:26
В Белоярском ГО заживо сгорел мужчина
В частном доме.Сегодня в 12:09
Реконструкция птицефабрики "Пышминская" потянула на 1 миллиард рублей
Запущено 3 новых птичника.Сегодня в 12:08
На вес мусора
Во что влетят уральцам отходы?Сегодня в 12:01
Южноуральца раздавило трактором
Тело доставали спасатели.Сегодня в 11:58
Третий сын: Владимир Путин никогда не видел старших братьев
Оба умерли до его рождения.Сегодня в 11:56
Министр связи РФ проверит реализацию многомиллиардного проекта в Прикамье
По подключению деревень к интернету.Сегодня в 11:50
Центральный стадион Екатеринбурга переименуют в честь спонсора
После ЧМ-2018.Сегодня в 11:15
Спорт избавил Путина от кошмаров
И изменил его жизнь к лучшему.Сегодня в 10:56
Свердловчанин похитил у себя ружья и заявил об этом в полицию
В итоге попал под суд.Сегодня в 10:54
ВСМПО закупило итальянские станки "Таркус"
Для двух цехов.Сегодня в 10:46
Средний Урал ждет грозовая неделя
С градом.
Главные новости
- Сегодня в 11:50Центральный стадион Екатеринбурга переименуют в честь спонсора
- Сегодня в 11:15Спорт избавил Путина от кошмаров
- Сегодня в 09:54Екатеринбуржцам вернули улицу Репина
- Сегодня в 09:44Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска
- Сегодня в 09:11Волонтеры теряют надежду найти пропавшего под Рефтинским 4-летнего мальчика
Аналитика
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.
На вес мусора
Во что влетят уральцам отходы?
Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска
Общественность не дремлет.