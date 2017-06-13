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Реконструкция птицефабрики "Пышминская" потянула на 1 миллиард рублейСегодня в 12:09

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Запущено 3 новых птичника.

12 июня 2017 года в Тюменской области запустили первую очередь обновленной птицефабрики "Пышминская". Решение о реконструкции предприятия было принято еще в 2015 году - тогда более 90% основных производственных фондов были полностью изношены. Проект был реализован при поддержке регионального правительства. Общий объем инвестиций превысил 1 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.

На данный момент введены 3 новых птичника и линия транспортировки, сортировки и упаковки яйца. Количество птицемест увеличилось до 2 миллионов, объем производства яиц вырос на треть. Кроме того, построены новые водоочистные сооружения.

Как пояснил председатель совета директоров ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" Василий Шевчик, в дальнейшем намечен снос 10 старых птичников и строительство трех новых. К 2019 году птицефабрика будет обновлена на 90%.

"Открытие такого производства подтверждает, что экономика Тюменской области продолжает развиваться. Нам не страшны никакие санкции, мы можем создавать предприятия любой мощности и открывать высокотехнологичные производства, выпускающие качественную конкурентоспособную продукцию", - отметил губернатор Владимир Якушев.

Он добавил, что потребности жителей региона в яйцах закрыты на 100%. Две птицефабрики - "Пышминская" и "Боровская" - поставляют продукцию "соседям".

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