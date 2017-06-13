Куйвашев отвезет план ЭКСПО-2025 в ПарижСегодня в 13:49
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На показ.
14 июня 2017 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в презентации российской заявки на право проведения международной универсальный выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Вместе с ним выступит старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда "Сколково" Александр Чернов.
Презентация пройдет в рамках 161 сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
Заявка на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева была передана в Международное бюро выставок в конце мая. Конкурентами уральской столицы будут Париж, Осака и Баку. Победитель будет назван на 164 сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.
Если старания российской команды увенчаются успехом, выставка "Преобразуя наш мир: доступные инновации — для наших детей и будущих поколений" будет проходить в Екатеринбурге с мая по ноябрь 2025 года
"Для нас участие в кампании - стимул работать еще эффективнее, возможность привнести новые идеи в наши стратегические планы и форсировать процесс вхождения Свердловской области в тройку лидеров страны по основным показателям", - уверен Евгений Куйвашев.
Ранее Екатеринбург боролся за проведение ЭКСПО-2020, но в финальном голосовани проиграл Дубаю.
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