На показ.

14 июня 2017 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в презентации российской заявки на право проведения международной универсальный выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Вместе с ним выступит старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда "Сколково" Александр Чернов.

Презентация пройдет в рамках 161 сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Заявка на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева была передана в Международное бюро выставок в конце мая. Конкурентами уральской столицы будут Париж, Осака и Баку. Победитель будет назван на 164 сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Если старания российской команды увенчаются успехом, выставка "Преобразуя наш мир: доступные инновации — для наших детей и будущих поколений" будет проходить в Екатеринбурге с мая по ноябрь 2025 года

"Для нас участие в кампании - стимул работать еще эффективнее, возможность привнести новые идеи в наши стратегические планы и форсировать процесс вхождения Свердловской области в тройку лидеров страны по основным показателям", - уверен Евгений Куйвашев.

Ранее Екатеринбург боролся за проведение ЭКСПО-2020, но в финальном голосовани проиграл Дубаю.