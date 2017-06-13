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Антипинский НПЗ увеличил выпуск дизтоплива на 8%Сегодня в 13:58

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До 208 тысяч тонн.

По итогам мая 2017 года базовый производственный актив Группы компаний "Новый Поток" - Антипинский НПЗ показал рост основных производственных результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство технической газовой гранулированной серы выросло почти в 2,5 раза - до 1,9 тысяч тонн. Объем выпуска прямогонного бензина увеличился до 111 тысяч тонн (+12%). Дизтоплива стандарта Евро-5 было получено 208 тысяч тонн (+8%). Также предприятие выпустило 30 тысяч тонн кокса и 2,7 тысячи тонн сжиженных углеводородных газов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

На заводе было переработано 612 тысяч тонн нефти. Это на 8% меньше прошлогоднего показателя (662 тысячи тонн), но на 5% больше объема переработки по итогам апреля 2017 года (583 тысячи тонн).

В результате по итогам мая Антипинский НПЗ сохранил общий тренд на увеличение производственных показателей, несмотря на плановый ремонт основного технологического оборудования, который завершился в сжатые сроки. Также в отчетный период завершилась модернизация установки замедленного коксования (УЗК): ее мощность выросла на 17% - с 1,32 до 1,54 миллиона тонн сырья в год.

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.

В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она занимается развитием детского и юношеского спорта, инициированием и продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество выпускаемого Антипинским НПЗ дизтоплива соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.

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