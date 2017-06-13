Суды разделились в оценке.

Граждане, вложившие денежные средства в строительство ЖК "Каменный ручей", требуют у компании "Брусника. Екатеринбург" по суду вернуть им 28 миллионов рублей. Столько стоят 20 квартир в четырех новостройках на Щербакова, 77. Как рассказала "Уралинформбюро" юрист Елена Лысякова, эти квартиры уже давно проданы другим лицам, хотя в 2013 году были обещаны истцам.

"Каменный ручей" — один из самых известных в Екатеринбурге долгостроев. ООО "Каменный ручей", которое зашло на объект еще в 2005 года, в 2014 году признали банкротом. В 2013 году было принято решение о передаче земельного участка новому инвестору – ООО "Брусника.Урал". По словам Елены Лысяковой, "Брусника" серьезно переделала проект — так как прежний не был согласован, несмотря на то, что соинвесторы уже внесли деньги за свои будущие квартиры. Сумма общего взноса — 28 582 808 рублей 52 копеек была перечислена на счет ООО "Инвестиционный центр федеральных программ". Но после сдачи теперь уже "брусничного" дома в феврале прошлого года жилья они так и не увидели.

"Каменный ручей" в версии "Брусники". Фото: ekaterinburg.brusnika.ru

"Когда зашла речь о переуступке участка «Бруснике», мы ходили к застройщику, показывали документы, договоры, - рассказал "Уралинформбюро" один из пострадавших Владимир Власов. - Тогдашний руководитель "Брусники" Олег Мороков несколько раз нас собирал, обещал, что все обязательства по нашим квартирам будут выполнены. Потом они изменили позицию — вместо квартир предложили вернуть нам обратно деньги. Но сейчас на рынке другие цены, и на эти деньги уже невозможно купить приличное жилье. О том, чтобы предоставить квартиры в другой новостройке "Брусники", они при этом даже не заикались. Затем диалог вообще прекратился".

Вместо диалога стартовали суды, в которых основным истцом выступило ООО "Инвестиционный центр федеральных программ", потребовавшая вернуть 28 миллионов рублей. Первый процесс (состоявшийся в Екатеринбурге) "Брусника" выиграла: суд решил, что срок исковой давности для предъявления требований истек в 2014 году, а срок для исполнения обязательств (предыдущего застройщика) – еще в 2011 году.

Апелляционная инстанция признала требование о возврате денежных средств законным. Но хэппи энда в этой истории пока что нет. Ответчик подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа, который, в свою очередь, приостановил действие "пермского" акта до 11 сентября.

"Мотивируют они это заботой о дольщиках "Брусники", которые вложили деньги в стройку других объектов компании и теперь могут пострадать, если застройщик выплатит 28 миллионов рублей, -пояснила агентству Елена Лысякова. Приостановка кассационной инстанцией исполнения судебного акта на срок более трех месяцев носит беспрецедентный характер, тем более учитывая отсутствие на это веских оснований".

Кроме того, представители "Брусники" подали в суд первой инстанции заявление о невыдаче истцу исполнительного листа по "пермскому" акту. 13 июня областной Арбитраж отказал застройщику в удовлетворении данного заявления, как необоснованного.

Юрист "Брусники" Андрей Каргапольцев в беседе с агентством отказался от комментариев по этому делу, сославшись на то, что суд кассационной инстанции еще не вынес свой вердикт. "Уралинформбюро" будет следить за развитием событий.

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