В цехе агломерации.

Цех агломерации Качканарского ГОКа переходит на автоматизированную систему управления оборудованием по производству продукции. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, в структуру которого входит предприятие, новая система позволит снизить количество простоев, повысить производительность цеха и качество агломерата, а также исключить вероятность человеческой ошибки при управлении агрегатами.

Переход на автоматизированное управление проводится в три этапа. Первый из них уже завершен: в цехе установлено программное обеспечение и контроллеры, благодаря которым оператор дистанционно управляет и отслеживает работу оборудования для подачи шихтовых материалов - 14 конвейеров и двух смесительных барабанов. На это компанией было направлено 10 миллионов рублей.

На втором этапе автоматизированная система диспетчерского управления будет установлена на комплексе оборудования агломерационных машин №1 и №2. Затем смонтируют датчики на конвейерных трактах подачи сырья и готовой продукции.

Полностью перейти на автоматизированное управление всем технологическим оборудованием цех планирует в 2018 году.

Следует отметить, что система также будет архивировать информацию о работе агрегатов для дальнейшего анализа.