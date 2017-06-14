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"Уральские авиалинии" расширяют географию полетов из ЖуковскогоСегодня в 10:01

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За счет рейсов в Крым.

"Уральские авиалинии" продолжают расширять маршрутную сеть из международного аэропорта Жуковский. Вечером 13 июня 2017 года в воздушной гавани Подмосковья приземлился самолет авиакомпании, прибывший из Симферополя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, по новому маршруту суда будут курсировать дважды в неделю. Из подмосковного аэропорта они будут отбывать по понедельникам и средам, а возвращаться - по вторникам и субботам.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах города.

По словам первого заместителя гендиректора "Уральских авиалиний" Кирилла Скуратова, авиакомпания первой оценила потенциал нового международного аэропорта Жуковский, открывая новые маршруты не только по России, но и за рубеж. Сейчас перевозчик, в частности, выполняет рейсы в Астану, Бишкек, Душанбе, Худжанд, Ош, Тель-Авив.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 42 самолетов европейского концерна Airbus.

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