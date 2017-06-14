Продукцию одобрило НАКС.

Национальное агентство контроля сварки (НАКС) подтвердило качество продукции, выпускаемой ОАО "ММК-МЕТИЗ". Речь идет о сварочной проволоке омедненной марки ММК-S3MoTiB диаметрами 3, 4 и 5 миллиметров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ПАО "ММК", данная продукция включена в реестр аттестованных в НАКС сварочных материалов. Предприятию выдано соответствующее свидетельство.

Сварочная проволока от ММК-МЕТИЗ предназначена для автоматической сварки под флюсом. Она может применяться и для сварки нефтегазодобывающего оборудования, оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. Эта особенность важна для ПАО "ЧТПЗ", которое осуществляет поставку труб большого диаметра для строительства газопровода "Северный поток-2" (из России в Германию через Балтийское море).

ММК-МЕТИЗ входит в Группу компаний ММК и специализируется на производстве широкой номенклатуры изделий из металла. В этом списке проволока, крепежные изделия железнодорожного и строительного применения, калиброванная сталь, холоднокатаная лента, электроды для сварки.