Мэрия Екатеринбурга продает особняк из "сносного списка"Сегодня в 13:12
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Градозащитники считают его памятником.
Департамент управления муниципальным имуществом (ДУМИ) Екатеринбурга выставил на торги часть помещений в старинном особняке — доме А.А.Кузнецова, расположенном на улице Вайнера, 68. Председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин опасается, что после продажи здание могут снести - в реестре объектов культурного наследия этого дома нет.
Аукцион назначен на 27 июля, стартовая цена - 2 миллиона 570 тысяч рублей. Градозащитники не исключают, что победителем торгов окажется предприниматель, который давно скупает площади в этом доме. Вполне вероятно, что участком под особняком заинтересуется один из застройщиков, ведущих работы в этом районе. Известно, что по соседству с объектом расположена стройплощадка компании "Стройтэк", которая собирается возводить многоквартирный дом на месте ранее снесенной усадьбы Холмогорова.
Дом Кузнецова был построен в 1888 году, неоднократно перестраивался. В 2013 году усадьба попала в утвержденный гордумой список домов, подлежащих к сносу до 2025 года. Градозащитники пытались спасти здание и нашли в архивах ряд исторических документов. "Объект интересен тем, что вместе с другими старинными зданиями этого квартала "работает" на исторический облик района", - заявил в беседе с корреспондентом "Уралинфорбюро" Олег Букин.
В апреле 2015 года администрация Екатеринбурга в первый раз вынесла часть дома Кузнецова на аукцион. Но уже в июне постановление о приватизации объекта было признано утратившим силу - "в связи с возможностью его включения в реестр объектов культурного наследия". В августе 2016 года приглашенный из Челябинска архитектор Ирина Кочкина провела историко-культурную экспертизу здания, которая выявила износ конструкций и перекрытий свыше 60%. По мнению эксперта, особняк не обладает признаками объекта культурного наследия: фасад и интерьеры дома не сохранили дореволюционных элементов и не представляют историко-архитектурной ценности.
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