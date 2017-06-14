Немцы попросили 200 метров.

В 2017 году на "ИННОПРОМе" впервые будет представлен консолидированный стенд немецких производителей. В работе национальной экспозиции примут участие 15 высокотехнологичных компаний. Общая площадь экспонентов и информационных стендов Германии превысит 200 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

В деловой части VIII Международной промышленной выставки запланированы Российско-Германский промышленный форум "Наращивание производства в России – реальная перспектива для немецкого машиностроения" и круглый стол, посвященный немецкому опыту индустриальной дигитализации.

Ожидается, что их участниками будут председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, гендиректор по России Союза немецких машиностроителей VDMA Свен Флассхофф и руководители крупных компаний ФРГ.

Кроме того, Свердловская область примет делегацию федеральной земли Баден-Вюртемберг во главе со статс-секретарем министерства экономики, труда и строительства Карин Шютц. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Среднего Урала Андрея Соболева, в рамках заседания смешанной рабочей группы планируется обсудить вопросы сотрудничества в машиностроении, инжиниринге, химической промышленности, производстве медтехники, средств реабилитации, легкой промышленности и строительстве.

"В ходе переговоров с Баден-Вюртембергом мы намерены предложить немецкой стороне участие в кооперационных проектах. Сегодня производство в России, в Свердловской области, становится все более экономически оправданным. Свидетельством этому выступают новые примеры взаимовыгодного сотрудничества с немецким бизнесом", - рассказал он.

Стоит отметить, что в этом году в павильонах МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" помимо Германии свои национальные стенды развернут Беларусь, Индия, Италия, Корея и страна - партнер выставки Япония.