Налоговики выставили "Уралгидромашу" иск в 450 миллионовСегодня в 15:50
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И требуют банкротства предприятия.
УФНС России по Свердловской области предъявила градообразующему предприятию Сысерти - "Уралгидромашу" банкротный иск. Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда региона, предприятие задолжало налоговикам более 452,1 миллиона рублей.
В пресс-службе областного управления ФНС РФ "Уралинформбюро" не смогли уточнить, сколько времени копилась задолженность. В юридическом отделе "Уралгидромаша" заявили, что еще не видели иска и не могут предоставить комментарий.
Это не первый банкротный иск в отношении "Уралгидромаша". В 2015 году заявление в Арбитражный иск региона подавало ООО "Ступинский торговый дом" из-за долга в 3,9 миллиона рублей. Спустя полгода судебное производство было прекращено в связи с погашением задолженности.
"Уралгидромаш" производит насосное оборудование, гидротурбины и электрические машины. На предприятии работают более тысячи человек.
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