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Свердловская область выбилась в российские лидеры по газификации селСегодня в 16:07

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На очереди – 16,5 километров сетей.

Средний Урал вошел в пятерку регионов-лидеров по газификации сельских территорий. Рейтинг составило министерство сельского хозяйства России. Специалисты оценивали умение региональных властей привлекать областные инвестиции на один рубль федерального бюджета.

В 2017 году на развитие газификации в глубинке Свердловской области запланировано потратить 88 миллионов рублей: 19 миллионов – из федерального, 61 – из областного и 8 – из местных бюджетов. На эти деньги запустят 16,5 километров газораспределительных сетей.

"Газификация для нашего региона – это реальный, эффективный механизм повышения качества жизни людей, развития уральского села, благоустройства территорий и роста реального сектора экономики", – заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Доступ к сетевому газоснабжению сейчас имеют 358 населенных пункта Среднего Урала – 69 городских и 268 сельских территорий.

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