До 145 тысяч тонн.

По итогам мая 2017 года Марийский НПЗ, входящий в Группу компаний "Новый Поток", увеличил все производственные показатели по отношению к аналогичному периоду прошлого года в среднем на 22%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, объем переработки нефти вырос до 145 тысяч тонн (+23%), производство моторного топлива - до 54 тысяч тонн (+26%). Выпуск бензина газового стабильного увеличился на 17% - до 14 тысяч тонн. При этом показатель технологических потерь на установках снизился на 11% - с 601 тонны до 537 тонн.

Положительная динамика сохранилась и в сфере отгрузки нефтепродуктов. Объем отправленного автотранспортом моторного топлива вырос более чем в 1,5 раза - до 55 тысяч тонн. По железнодорожным путям было поставлено 13,7 тысячи тонн бензина газового стабильного (+10%).

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.

В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток", которая занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки завода превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. НПЗ подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого предприятием, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.