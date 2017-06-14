Екатеринбургский застройщик положил глаз на "Буревестник"Сегодня в 15:47
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Здесь встанут три "точечных" высотки.
Юго-Западный микрорайон в ближайшие годы может накрыть очередная волна точечной застройки. На публичные слушания вынесен проект межевания и планировки большого участка, расположенного через дорогу от ТЦ "Буревестник". В роли заказчика проекта выступило ООО "ИнвестСтройГрупп".
Судя по экспозиции, размещенной на сайте областного минстроя, на этом участке – плотно застроенном еще в 70-80-е годы прошлого века - планируется возвести три высотных жилых дома высотой 12 и 26 этажей. Кроме того, здесь могут появится детский сад на 100 мест и паркинги для постоянного и временного хранения автотранспорта. Публичные слушания по проекту пройдут 20 июня в ДК Железнодорожников.
Схема планировки участка. В центре - площадка, отведённая под одну из жилых высоток. Фото: minstroy.midural.ru.
Это уже не первая попытка "улучшить" район "Буревестника" жилой застройкой. В 2013 году здесь был сдан в строй 25-этажный жилой комплекс "Вертикаль" — "съевший" при строительстве изрядный кусок аллеи на улице Шаумяна. А в 2015 году администрация Екатеринбурга организовала слушания по прирезке к территории высотки по Белореченской, 21 части земель общего пользования, на которых располагались парковка и мусорная площадка.
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