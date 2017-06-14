Деньги на это есть.

Строительство второй очереди Восточного обхода Перми будет закончено в сентябре 2017 года. Сейчас идут работы на завершающем 5-километровом участке дороги и возводится двухуровневая развязка на пересечении с трассой Пермь - Жебреи. На финансирование строительства выделено 724,1 миллиона бюджетных рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого правительства.

Параллельно идет реконструкция участка Березники - Соликамск автодороги Кунгур - Соликамск. Работы на отрезке длиной 4,1 километра планируется завершить в 2019 году. На эту дорогу из бюджета-2017 выделено 333 миллиона рублей.

В целом в ближайшие годы в Прикамье намерены плотно взяться за приведение дорог в порядок. Только в текущем году на эти цели будет направлено 11,4 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На региональные трассы потратят порядка 6,7 миллиарда рублей, на дороги местного значения - 4,7 миллиарда.