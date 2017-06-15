Куйвашев презентовал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025Сегодня в 08:25
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В Париже.
Евгений Куйвашев представил заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Выступление врио губернатора Свердловской области состоялось 14 июня в рамках сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), - сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"Сегодня я здесь для того, чтобы заверить вас во всесторонней поддержке усилий Екатеринбурга по проведению Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 со стороны правительства Российской Федерации. Заявка Екатеринбурга является приоритетом для всего российского государства. А для жителей города и всех уральцев - мощным позитивным стимулом, укрепляющим наше общество", - обращаясь к делегатам Генассамблеи МБВ, заявил Куйвашев.
Уральская столица является одним из крупнейших индустриальных центров страны. Здесь успешно работают такие крупные мировые компании как Siemens, Boeing, Mitsubishi и Saint-Gobain. Вместе с тем, отметил глава Среднего Урала, Екатеринбург с успехом принимает международные мероприятия: ШОС и БРИКС, Россия-ЕС. В этом году в городе пройдут первый всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году - матчи Чемпионата мира по футболу.
"ЭКСПО-2025, вне всякого сомнения, станет для нас тем вызовом, к которому мы готовы. Мы являемся надежным партнером и, если нам будет предоставлена возможность провести Всемирную универсальную выставку в 2025 году, мы пройдем весь путь до конца и сделаем ее успешной", - подчеркнул Куйвашев.
"Как на федеральном уровне, так и на региональном уровне есть все гарантии того, что и заявочная кампания, и сама выставка в 2025 году пройдут у нас на высоком уровне и в соответствии со всеми стандартами", - добавил замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов.
В рамках сессии Генеральной ассамблеи МБВ свои заявки также представили конкуренты Екатеринбурга – Осака, Баку и Париж.
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