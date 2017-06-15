И высокий уровень автоматизации предприятия.

На Антипинском НПЗ, базовом производственном активе Группы компаний "Новый Поток", побывала делегация Индии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики в РФ Панкаджем Сараном. Поездка была состоялась в рамках официального визита индийцев в Тюменскую область.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, гостям показали основные технологические объекты предприятия, познакомив с процессами управления установок завода. В частности, им продемонстрировали объединенную операторную, откуда осуществляется контроль за работой всего НПЗ.

По словам Панкаджа Сарана, предприятие впечатлило его темпами и масштабом строительства и модернизации производственного оборудования и установок, а также высоким уровнем автоматизации. Он обратил внимание на то, что завод развивается исключительно за счет частных инвестиций. Панкаджа Сарана удивил тот факт, что НПЗ создан с "нуля", без опоры на активы советского прошлого.

После экскурсии посол поблагодарил руководство Антипинского НПЗ за гостеприимство, отметив важность сотрудничества российских и индийских компаний в нефтегазовом секторе.

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.