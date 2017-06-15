Конгресс-холл на "Екатеринбург-ЭКСПО" отошел "Синаре"Сегодня в 15:07
- Текст
Где 3,5 миллиарда рублей?
Компания "Русград" вышла из проекта строительства конгресс-холла, входящего в комплекс "Екатеринбург-ЭКСПО". Эту информацию "Уралинформбюро" официально подтвердили в самом "Русграде".
Достройкой объекта будет заниматься "Синара-Девелопмент". Впрочем, компанию нельзя назвать новичком на выставочной площадке недалеко от аэропорта Кольцово. "Строительство велось по договорам инвестирования между выставочным центром и "Синарой-Девелопмент", заключенным в 2011 году, - сообщил в беседе с "Уралинформбюро" директор ОАО «Уральский выставочный центр» Игорь Данилов. - Компания "Русград" занималась подготовкой проекта конгресс-холла. "Синара" в какой-то момент из проекта вышла, а сейчас опять вернулась и будет завершать объект".
По словам Данилова, сам проект при этом не претерпит особых изменений. При этом он не исключил, что в ходе актуализации в проект будут внесены коррективы, которые потребуют повторной госэкспертизы. Сроки же сдачи конгресс-холла остаются прежними: середина, в самом крайнем случае конец, 2019 года.
Представители компании "Русград" пока отказываются комментировать ситуацию. Однако буквально за несколько дней до "рокировки" девелоперов стало известно, что "Русград" выиграл подряд на достройку укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), который расположится рядом с Кольцово. Сроки сдачи этого объекта предельно жесткие - в следующем году он должен войти в строй. Возможно, "Русград" просто решил сосредоточить свои ресурсы на этом объекте.
По предварительным оценкам, строительство конгресс-холла обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Не исключено, что для оплаты работ будут использованы средства, полученные Свердловской областью от продажи госпакета акций аэропорта Кольцово структурам Виктора Вексельберга (2,5 миллиарда рублей). Также речь шла о возможности привлечения кредита Сбербанка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:33
В Тюменской области женщина погибла под колесами товарняка
Грузового.Сегодня в 15:22
Коркинцы обратились к Владимиру Путину
В поддержку строительства Томинского ГОКа.Сегодня в 15:17
Английская граната выдержала 100 лет хранения
На Среднем Урале.Сегодня в 15:08
В Каслях пропал 10-летний школьник
Он не вернулся из библиотеки.Сегодня в 15:07
Конгресс-холл на "Екатеринбург-ЭКСПО" отошел "Синаре"
Где 3,5 миллиарда рублей?Сегодня в 14:50
Заключенные невьянской ИК-46 до смерти избили сокамерника
Возбуждено дело.Сегодня в 14:43
ОНФ не будет занимать "прямую линию" с Путиным
У "фронтовиков" свои методы работы.Сегодня в 14:30
Аэропорт Дубая избавят от многочасовых очередей
С помощью "умных" тоннелей .Сегодня в 14:19
Не прячьтесь по подвалам - идите в ГУФСИН
На отметку.Сегодня в 14:15
Военный рекорд - по 500 квартир в месяц
Куплено по ипотеке.Сегодня в 14:12
"Кировлес" требует с Навального 16 миллионов
В счет возмещения ущерба.Сегодня в 14:08
Мэрия Екатеринбурга отказалась от бесплатного метро
Над землей.Сегодня в 14:02
Жители поселка Томинский мечтают о новом ГОКе
И развитии инфраструктуры.Сегодня в 14:02
Гибель двух рабочих на курганском заводе обернулась "уголовкой"
СКР ищет виновных.Сегодня в 13:43
Родители Димы Пескова "свое" уже получили
Лесной урок для всех остальных.
Главные новости
- Сегодня в 14:43ОНФ не будет занимать "прямую линию" с Путиным
- Сегодня в 13:43Родители Димы Пескова "свое" уже получили
- Сегодня в 13:24Жанна Рябцева не пойдет на выборы главы Среднего Урала
- Сегодня в 12:30Участники "стрелки" у "Дирижабля" проведут в колонии 12 лет
- Сегодня в 11:59Плачь Москва и Россия - умер Алексей Баталов
Аналитика
Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?
За дешевую ипотеку заплатят шельфом.
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.
На вес мусора
Во что влетят уральцам отходы?