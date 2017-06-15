Где 3,5 миллиарда рублей?

Компания "Русград" вышла из проекта строительства конгресс-холла, входящего в комплекс "Екатеринбург-ЭКСПО". Эту информацию "Уралинформбюро" официально подтвердили в самом "Русграде".

Достройкой объекта будет заниматься "Синара-Девелопмент". Впрочем, компанию нельзя назвать новичком на выставочной площадке недалеко от аэропорта Кольцово. "Строительство велось по договорам инвестирования между выставочным центром и "Синарой-Девелопмент", заключенным в 2011 году, - сообщил в беседе с "Уралинформбюро" директор ОАО «Уральский выставочный центр» Игорь Данилов. - Компания "Русград" занималась подготовкой проекта конгресс-холла. "Синара" в какой-то момент из проекта вышла, а сейчас опять вернулась и будет завершать объект".

По словам Данилова, сам проект при этом не претерпит особых изменений. При этом он не исключил, что в ходе актуализации в проект будут внесены коррективы, которые потребуют повторной госэкспертизы. Сроки же сдачи конгресс-холла остаются прежними: середина, в самом крайнем случае конец, 2019 года.

Представители компании "Русград" пока отказываются комментировать ситуацию. Однако буквально за несколько дней до "рокировки" девелоперов стало известно, что "Русград" выиграл подряд на достройку укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), который расположится рядом с Кольцово. Сроки сдачи этого объекта предельно жесткие - в следующем году он должен войти в строй. Возможно, "Русград" просто решил сосредоточить свои ресурсы на этом объекте.

По предварительным оценкам, строительство конгресс-холла обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Не исключено, что для оплаты работ будут использованы средства, полученные Свердловской областью от продажи госпакета акций аэропорта Кольцово структурам Виктора Вексельберга (2,5 миллиарда рублей). Также речь шла о возможности привлечения кредита Сбербанка.