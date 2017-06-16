Руками региональных властей.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) объявили войну законопроектам, упрощающим изъятие объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого госреестра памятников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского отделения ОНФ.

Соответствующие законопроекты были внесены на рассмотрение Госдумы РФ весной 2017 года. Они предусматривают передачу полномочий по исключению памятников из реестра с федерального на региональный уровень. Сегодня это можно сделать по закону лишь на основании акта правительства РФ, составленного по представлению Минкультуры РФ и основанного на заключении государственной историко-культурной экспертизы и обращения органа государственной власти субъекта РФ. По мнению "фронтовиков", передача таких полномочий на региональный уровень приведет к тому, что памятники истории и культуры начнут массово снимать с государственной охраны, сносить и застраивать освобождаемые территории, искажая исторический облик городов и поселков.

"Уралинформбюро" обратилось к известным в Екатеринбурге экспертам в сфере градостроения и охраны памятников с просьбой поделиться своим мнением, что делать с законодательством в этой сфере: упрощать. ужесточать или оставить как есть?

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин:

"Нужно по каждому памятнику приводить ревизию с участием общественных контролеров. В свое время в реестр памятников занесли все, что ни попадя. В Екатеринбурге памятников истории сегодня больше, чем в Париже, а историческая ценность многих из них при этом невысока. А если памятник еще и жилой дом, это усложняет проведение в нем капремонта. Ведь капремонт объекта культурного наследия требует в два раза больше финансовых затрат и привлечения особых специалистов. В результате ремонт таких домов отодвигается на неопределенный срок. По области, кстати, таких объектов насчитываются сотни. И если ситуацию можно облегчить запросом жильцов на снятие статуса памятника с такого дома — это нужно сделать".

Глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин:

"Ужесточать законодательство в этом вопросе дальше некуда. Нужно либо соблюдать существующее законодательство, либо делать его более простым. Мы настолько остро подняли проблему сохранения памятников, так много приняли законов на эту тему, что застройщики уже боятся строить что-то новое вблизи исторических кварталов. Многие старинные двухэтажные здания не уживаются рядом с современной застройкой. Зримый пример — "дом Гайдара", стоящий рядом с Ельцин-центром. Он мешал современной застройке, но, сколько его ни пытались исключить из реестра, ничего не получилось: процедура не прошла через Москву. Что касается настоящих произведений архитектуры, имеющих историческую и культурную ценность — для их сохранения нужно просто соблюдать действующие законы.

Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков:

"У нас в стране много держателей памятников: и Федерация, и регионы, и местные власти. И памятники, соответственно, тоже имеют разную историческую ценность. Но мне кажется странным сам термин "упрощение закона". Куда его упрощать, если даже существующее законодательство не может предотвратить уничтожение объектов культурного наследия? Многих памятников, которые занесли в реестр в 80-х годах прошлого века, сегодня уже нет. Я считаю идеальным выходом из ситуации вообще объявить моратория на "новострой" в историческом центре Екатеринбурга. Установить охранные зоны, в границах которых нельзя строить ничего современное, как это уже сделано в Санкт-Петербурге".

Главный градостроитель института «УралНИИпроект» Григорий Мазаев:

"Наше законодательство об охране памятников очень несовершенно. Например, поставить здание на госохрану можно, не спрашивая никого: ни градостроителей, ни историков, ни владельцев объекта. Пример — кинотеатр "Заря", который взяли и объявили памятником. А это ведь еще и жилой дом! И его жильцы теперь получили множество ограничений на использование своей собственности. Даже пластиковые окна они поставить не могут.

Так что идея передать полномочия по изъятию (из реестра – прим.ред.) с федерального на местный уровень вполне правильная. Нельзя все вопросы решать через Москву. Если памятник региональный, то именно региональные власти должны решать, оставить его в реестре или нет — но при этом основываясь на мнении специалистов в этой сфере. И по каждому памятнику решение должно приниматься индивидуально".