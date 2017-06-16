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Свердловская прокуратура пересчитала "заморозку"15 июня в 18:04

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В строительстве.

Прокуратура Свердловской области потребовала от Евгения Куйвашева поставить ситуацию с обманутыми дольщиками под личный контроль и найти инвесторов для достройки проблемных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ситуацию с нарушением прав дольщиков в регионе правоохранительные органы считают очень тревожной. Причем за первые пять месяцев 2017 года она не только не улучшилась, но даже обострилась. По данным прокуратуры, общее число граждан, вложивших в долевое строительство свои деньги и до сих пор не получивших обещанное жилье, уже превысило 2 000 человек. В списке наиболее проблемных застройщиков названы "Уралэнергостройкомплекс", ЖСК "Авиатор", "РубиконАэроИнвест", ООО "РТС", ЗАО "БЗСК-Инвест", ООО "Ист-Сервис".

Лидирует по числу недостроев столица Урала. В мегаполисе прокуратура насчитала 9 "замороженных" объектов долевого строительства: многоквартирный жилой дом по улице Шевелева, ЖК "Кольцовский дворик", "Гаринский", "Кольцовский", "Комиссар" , "Первый Николаевский", "На Щербакова, 20", "На Постовского" и "Новый Уктус". Среди других муниципалитетов Свердловской области, "заветившихся" в долевых скандалах — Нижний Тагил (многоквартирный жилой дом в микрорайоне "Мурьинские пруды"), Березовский (ЖК "Березки") и Первоуральск (ЖК "Оптимист").

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