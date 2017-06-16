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Китайцы дадут деньги на ВСМ "Челябинск - Екатеринбург"15 июня в 18:14

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И помогут с ее эксплуатацией.

Высокоскоростную магистраль Челябинск - Екатеринбург помогут построить китайцы. Соглашение о сотрудничестве между корпорацией China Railway Group Limited (CREC) и хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль" было подписано в рамках работы ЭКСПО-2017 в Харбине.

Встреча губернатора Южного Урала Бориса Дубровского с представителями Китайских железных дорог состоялась в рамках форума "Южный Харбин – Челябинская область", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"Подготовка проекта строительства уральской ВСМ не стоит на месте. Учитывая, что эта магистраль интегрируется в перспективный высокоскоростной коридор Берлин - Москва - Астана - Пекин, потенциал ее использования огромен", - отметил губернатор.

Планируется, что партнеры из Поднебесной помогут с выбором необходимой инфраструктуры, разработкой механизмов управления рисками в проекте и эксплуатации магистрали. Не исключена и возможность предоставления китайской стороной финансирования для реализации проекта.

Хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль", в которое входят Челябинская и Свердловская области, создано для подготовки и реализации проекта ВСМ "Челябинск - Екатеринбург". Одна из его функций - поиск финансовых и технологических партнеров. Стратегический партнер проекта - РЖД, профильный инвестор - "РВМ-Капитал".

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