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Главу Торгового дома ММК отметили почетным знакомСегодня в 11:13

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Российского союза поставщиков металлопродукции.

Директор ООО "Торговый дом ММК" Денис Лядов получил Почетный знак Российского союза поставщиков металлопродукции. Он был удостоен награды за большой личный вклад в развитие и формирование современного рынка металлов и активное содействие в реализации уставных целей организации, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Церемония вручения знаков отличия прошла в рамках ХХ конгресса РСПМ. Его участниками стали более 90 руководителей и ведущих специалистов металлургических и металлоторговых компаний России, на долю которых приходится свыше 50% поставок металлопродукции на российский рынок.

ООО "Торговый дом ММК" - одна из крупнейших металлоторговых компаний России. Она реализует металлопродукцию Группы ПАО "ММК" через собственную сбытовую сеть, насчитывающую 27 региональных представительства и 4 складские площадки в Казахстане. В 2017 году Торговый дом ММК планирует продать на внутреннем рынке порядка 1,2 миллиона тонн стальной продукции и 200 тысяч тонн - в Республике Казахстан.

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