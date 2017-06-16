В "РН-Уватнефтегазе" назвали 15 лучших инженеровСегодня в 12:37
- Текст
По итогам конкурса.
В ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") подвели итоги восьмого смотра-конкурса "Лучший по профессии", который проводился среди инженерно-технических работников. На звания самых-самых претендовали в 5 номинациях претендовали 43 сотрудника, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Как отметили челны жюри, все инженеры продемонстрировали хорошие знания теории, наиболее достойных позволили выявить практические задания.
Так, в номинации "Лучший технолог" победителем стал Вячеслав Сапунов. Второе место занял Дмитрий Белоусов, третье - Станислав Чочия. Лучшим геологом "РН-Уватнефтегаза" признан Сергей Чухлебов. Владислав Звонарев и Камиль Биглов стали серебряными и бронзовыми призерами.
Звания "Лучший мастер по добыче нефти и газа" были удостоены сразу четыре человека. Первое место занял Виталий Волобуев, второе – Олег Дятлов, на третьем оказались Сергей Терентьев и Умар Халиуллин.
Сергей Карплюк стал лучшим мастером по подготовке и стабилизации нефти. Максиму Невидимову и Василию Кабардинскому присудили второе и третье места. В номинации "Лучший инженер по ОТ, ПБ и ООС" победу отдали Виталию Сушкову, а серебряным призером стал Владислав Хачатрян.
Начальник управления добычи нефти ООО "РН-Уватнефтегаз" Андрей Василишин заверил, что все конкурсные результаты будут дополнительно проанализированы. Кроме того, для каждого участника планируется составить индивидуальный план по совершенствованию профессиональных компетенций. Все призеры и победители конкурса были отмечены денежными премиями и подарочными сертификатами.
"Лучшему технологу" и "Лучшему геологу" предстоит защищать честь ООО "РН-Уватнефтегаз" в финале конкурса ПАО "НК "Роснефть", который состоится в Краснодаре в октябре. К ним присоединятся и лучшие рабочие предприятия - их определят 22 июня на Кальчинском месторождении Уватского проекта.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:55
Поднебесная приглашает на панда-туры
Года через два.Сегодня в 17:54
Центр Екатеринбурга собираются "оскверить"
За счет паркингов.Сегодня в 17:53
Екатеринбуржцу грозит 14 лет за убийство Кристины Яновой
Столько запросил прокурор.Сегодня в 17:41
В летних лагерях отдохнут 358 000 юных свердловчан
Каждый седьмой – льготник.Сегодня в 17:27
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:20
На "Калининце" встали трибуны
К ЧМ-2018.Сегодня в 16:53
"МРСК Урала" инвестирует в подстанцию "Лобва" более 5 миллионов
Повысив надежность электроснабжения 4 поселков.Сегодня в 16:53
Ройзман выпрашивает подписи депутатов через Интернет
Для преодоления муниципального фильтра.Сегодня в 16:52
Миасца раздавило надгробной плитой
В нелегальном цехе.Сегодня в 16:43
ЦБ снизил ключевую ставку до 9%
На четверть процентного пункта.Сегодня в 16:35
Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
В вопросе расселения балков.Сегодня в 16:35
Энергетикам грозит крупный штраф из-за ошпаренных тюменцев
В числе пострадавших - 5 человек.Сегодня в 16:30
Врач избежит наказания за гибель 3-летней екатеринбурженки
Уголовное дело прекращено.Сегодня в 16:29
Чиновники Ямала оплачивали "мертвые" работы
Их ждет суд.Сегодня в 16:22
Урал накроет шторм
В выходные.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Ройзман выпрашивает подписи депутатов через Интернет
- Сегодня в 16:35Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
- Сегодня в 16:30Врач избежит наказания за гибель 3-летней екатеринбурженки
- Сегодня в 15:24Свердловскому ТФОМСу подкинут миллиард рублей
- Сегодня в 13:13В Тюменской области при взрыве иномарки погибли 3 человека
Аналитика
Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
В вопросе расселения балков.
Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?
За дешевую ипотеку заплатят шельфом.
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.