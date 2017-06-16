По итогам конкурса.

В ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") подвели итоги восьмого смотра-конкурса "Лучший по профессии", который проводился среди инженерно-технических работников. На звания самых-самых претендовали в 5 номинациях претендовали 43 сотрудника, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Как отметили челны жюри, все инженеры продемонстрировали хорошие знания теории, наиболее достойных позволили выявить практические задания.

Так, в номинации "Лучший технолог" победителем стал Вячеслав Сапунов. Второе место занял Дмитрий Белоусов, третье - Станислав Чочия. Лучшим геологом "РН-Уватнефтегаза" признан Сергей Чухлебов. Владислав Звонарев и Камиль Биглов стали серебряными и бронзовыми призерами.

Звания "Лучший мастер по добыче нефти и газа" были удостоены сразу четыре человека. Первое место занял Виталий Волобуев, второе – Олег Дятлов, на третьем оказались Сергей Терентьев и Умар Халиуллин.

Сергей Карплюк стал лучшим мастером по подготовке и стабилизации нефти. Максиму Невидимову и Василию Кабардинскому присудили второе и третье места. В номинации "Лучший инженер по ОТ, ПБ и ООС" победу отдали Виталию Сушкову, а серебряным призером стал Владислав Хачатрян.

Начальник управления добычи нефти ООО "РН-Уватнефтегаз" Андрей Василишин заверил, что все конкурсные результаты будут дополнительно проанализированы. Кроме того, для каждого участника планируется составить индивидуальный план по совершенствованию профессиональных компетенций. Все призеры и победители конкурса были отмечены денежными премиями и подарочными сертификатами.

"Лучшему технологу" и "Лучшему геологу" предстоит защищать честь ООО "РН-Уватнефтегаз" в финале конкурса ПАО "НК "Роснефть", который состоится в Краснодаре в октябре. К ним присоединятся и лучшие рабочие предприятия - их определят 22 июня на Кальчинском месторождении Уватского проекта.