Готова площадка для второго станка Cincinnati.

"ВСМПО-Ависма" продолжает работы по обустройству нового производственного корпуса "ВСМПО-Новые технологии" в "Титановой долине".

В ночь на 14 июня там был успешно залит второй фундамент под станок американской компании Cincinnati. Из-за большого объема требуемого бетона, кроме собственных ресурсов подрядчика – "ВСМПО-Строитель (УКС)", в процесс были вовлечены мощности и техника нижнетагильских заводов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, в целом работы в будущем цехе мехобработки ведутся по графику. На данный момент внутренняя комиссия приняла все работы по электрооборудованию. Соответствующие документы направлены в Ростехнадзор, ожидается приезд госинспектора, который даст официальное заключение. После этого строители перейдут к следующему этапу – вводу в эксплуатацию газовой котельной.

Следует отметить, что производственный комплекс "ВСМПО-Новые технологии" планируется запустить в 2018 году. На его площадях разместится совместное предприятие Корпорации ВСМПО-Ависма и Boeing – Ural Boeing Manufacturing-2.