×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"ВСМПО-Ависма" работает в "Титановой долине" по графикуСегодня в 16:19

  • Текст

Готова площадка для второго станка Cincinnati.

"ВСМПО-Ависма" продолжает работы по обустройству нового производственного корпуса "ВСМПО-Новые технологии" в "Титановой долине".

В ночь на 14 июня там был успешно залит второй фундамент под станок американской компании Cincinnati. Из-за большого объема требуемого бетона, кроме собственных ресурсов подрядчика – "ВСМПО-Строитель (УКС)", в процесс были вовлечены мощности и техника нижнетагильских заводов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, в целом работы в будущем цехе мехобработки ведутся по графику. На данный момент внутренняя комиссия приняла все работы по электрооборудованию. Соответствующие документы направлены в Ростехнадзор, ожидается приезд госинспектора, который даст официальное заключение. После этого строители перейдут к следующему этапу – вводу в эксплуатацию газовой котельной.

Следует отметить, что производственный комплекс "ВСМПО-Новые технологии" планируется запустить в 2018 году. На его площадях разместится совместное предприятие Корпорации ВСМПО-Ависма и Boeing – Ural Boeing Manufacturing-2.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×