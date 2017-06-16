Антипинский НПЗ успешно испытал "бензиновые" печиСегодня в 16:10
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При максимальной нагрузке.
Основной актив Группы компаний "Новый Поток" - Антипинский НПЗ - успешно провел испытания печей нагрева сырья. Это один из основных элементов установки по производству высокооктановых бензинов (УПВБ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
В ходе гидроиспытаний, длившихся около месяца, проверялась работа трубопроводов (змеевиков) четырех печей, смонтированных для нагрева сырья на секциях УПВБ.
Оборудование проверялось при максимальной нагрузке. Сначала в змеевиках искусственно создавалось высокое давление, которое поддерживалось в течение часа, затем оно снижалось до рабочего. Такие испытания продолжались непрерывно в течение 12 часов. После этого змеевики печей осмотрела комиссия, состоящая из специалистов завода, представителей монтажной компании и фирмы-производителя оборудования. По итогам проверки все четыре печи были признаны годными к эксплуатации.
Следует отметить, что испытания проводились в рамках финального этапа по вводу в эксплуатацию установки по производству высокооктановых бензинов. Выпуск топлива марки АИ-92 и АИ-95 на Антипинском НПЗ стартует уже в 2017 году.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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