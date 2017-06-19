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ММК поднимет проблему экобезопасности горно-металлургического комплексаСегодня в 09:39

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В Магнитогорске.

20-21 июня ММК проведет в Магнитогорске научно-техническую конференцию, посвященную экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов. Мероприятие, организованное в рамках Года экологии, соберет около 100 экспертов со всей России и из-за рубежа. В их числе руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, проектировщики и изготовители оборудования природоохранного назначения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", в рамках конференции будут подняты вопросы снижения промышленных выбросов. Отдельно будет рассмотрена тема загрязнения водных объектов. Также предстоит обсудить организацию работы с отходами промышленных предприятий и рекультивации нарушенных земель, вопросы системы экоменеджмента.

Участников конференции познакомят и с природоохранной деятельностью ПАО "ММК". Гости посетят лаборатории контроля атмосферного воздуха, природоохранные объекты стана 5000 и листопрокатного цеха №11, кислородно-конвертерного, доменного и электросталеплавильного цехов.

Кроме того, они ознакомятся с сероулавливающей установкой №2 аглоцеха ММК. Стоимость проекта по ее реконструкции, завершенного в 2017 году, превысила 3,8 миллиарда рублей. Был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающих очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%. Такой показатель соответствует высочайшим стандартам Евросоюза.

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