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Тюменцы нашли подход к инвесторамСегодня в 10:17

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Создавая для них индустриальные парки.

Индустриальные парки в Тюменской области стали эффективными инструментами привлечения инвестиций. Их создание на свободных площадках позволило предложить бизнесменам комфортные условия для открытия новых производств.

"Считаю решение о создании индустриальных парков на свободных площадках, которое мы приняли в 2016 году, совершенно правильным. Ведь у всех старых промышленных площадок, которые можно было бы перепрофилировать, есть собственники, которые предлагают их инвесторам по завышенным ценам. Есть конкретный пример, когда в процессе переговоров с инвестором владелец земельного участка поднял цену в 5 раз. С такой позицией собственников мы, естественно, никакой бизнес не поднимем", — отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, только в 2016 году на территории субъекта заработали 3 индустриальных парка - в Тюмени, поселках Боровский и Богандинский. Резиденты могут арендовать там гектар земли за 100-300 рублей в месяц.

"Мы говорим с инвестором совершенно на другом языке. Практически бесплатная земля, бесплатные сети, полный комплекс административного сопровождения, пакет налоговых льгот и финансовой поддержки", - добавляет Владимир Якушев.

Эти условия привлекли на площадки индустриальных парков 10 компаний-резидентов, три из них уже ведут строительные работы. Заявки готовы подать еще 9 компаний.

Следует отметить, что накануне в Харбине в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО гендиректор областного Агентства инфраструктурного развития Андрей Саносян представил проекты строительства Оптово-распределительного центра и создания Агроиндустриального парка в Ишиме. Они предусматривают возведение терминала для хранения зерна, его переработки и дальнейшего экспорта. Китайские компании также оценили проекты в сфере машиностроения, нефтехимии, нефтесервиса, IT и медицины.

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