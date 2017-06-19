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ВСМПО-Ависма представит в Ле Бурже высокотехнологичную продукциюСегодня в 11:07

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И проведет переговоры с партнерами.

19-25 июня ВСМПО-Ависма принимает участие в крупнейшем международном авиасалоне Paris AirShow 2017 в Ле Бурже.

Титановая корпорация покажет образцы высокотехнологичной продукции, в том числе мехобработанные шассийные и конструкционные штамповки для авиастроения. Кроме того, широко будут представлены изделия для двигателестроительных программ.

Делегация ВСМПО-Ависмы во главе с генеральным директором Михаилом Воеводиным планирует провести более 100 встреч с действующими и потенциальными партнерами предприятия.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, в целом на Paris AirShow съедутся более 2300 участников, ежегодно авиасалон посещают сотни тысяч человек.

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