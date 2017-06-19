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Четыре искусственных острова вырастут в Баренцевом мореСегодня в 11:46

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Для увеличения экспорта сжиженного газа.

В акватории Кольского залива Баренцева моря появятся четыре искусственных острова. Указ об их создании подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Текст документа размещен на сайте федерального правительства, передает "Уралинформбюро".

Искусственные насыпи необходимы для создания в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Он будет выпускать морские комплексы по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, морские добычные комплексы, а также проводить ремонт и обслуживание морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Договор об отсыпке островов будет заключен с ООО "Кольская верфь" (дочерняя компания "НОВАТЭКа" - прим.ред.). Объем капитальных вложений превысит 25 миллиардов рублей.

Строительство Центра позволит создать около 10 000 рабочих мест только на самой верфи, увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечет в Мурманскую область дополнительные инвестиции и позволит развивать новые высокотехнологичные производства.

Стоит отметить, что модули с Кольской верфи будут предназначены, в частности, для нового центра по производству сжиженного природного газа, который "НОВАТЭК" планирует построить на полуострове Гыдан.

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