Главного советника ПАО "Россети".

В ОАО "МРСК Урала" в заочной форме состоялось заседание Совета директоров. На нем был принят ряд важных управленческих вопросов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, председателем Совета директоров был переизбран Главный советник ПАО "Россети" Сергей Семериков. Его "правой рукой" стал Юрий Гончаров, занимающий должность заместителя гендиректора по корпоративному управлению ПАО "Россети".

Корпоративным секретарем ОАО "МРСК Урала" избрали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергея Гусака.

Сергей Семериков родился 18 июня 1979 года в Березниках. В 2001 году он окончил УГТУ-УПИ по специальности "Управление проектами". Опыт работы Сергея Семерикова в электросетевом комплексе - 15 лет.