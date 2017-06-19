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Тюменский застройщик заходит во ВтузгородокСегодня в 12:48

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Снесет бараки и построит три высотки.

На улице Ботанической (Втузгородок) в Екатеринбурге на месте двухэтажных "сталинских" бараков возведут новый жилой комплекс. Соответствующий проект планировки уже утвержден областным Минстроем, передает "Уралинформбюро".

Проект предполагает снос аварийных двухэтажек под номерами 24, 26 и 28. На их месте построят три многоэтажных жилых дома, высотностью от 5 до 19 этажей, оборудованных паркингами на 214 мест и встроенным детским садом. Общая площадь жилого комплекса составит 21 тысячу квадратных метров.

Схема застройки квартала. Синим цветом обозначена территория будущих многоэтажек. Фото:minstroy.midural.ru.

Публичные слушания по проекту прошли в январе 2017 года. В роли заказчика, застройщика и генподрядчика выступает тюменская компания "Горжилстрой". В столице Урала она известна возведением 17-этажного жилого дома на улице Яскина (микрорайон "Компрессорный").

Это не единственный на сегодняшний день проект застройки Втузгородка иногородними девелоперами. В мае 2017 года мэрия Екатеринбурга опубликовала постановление о сносе семи аварийных двухэтажек на улице Гагарина, на месте которых будет возведен ЖК "Гагарин": три одноподъездных корпуса высотой 27, 30 и 32 этажа с подземным паркингом. Территория должна быть освобождена под застройку до 2022 года. Реализацией этого проекта занимается Южно-Уральская Инвестиционно-Строительная Компания, головной офис которой расположен в Челябинске.

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