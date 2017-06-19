Превысив 2,5 миллиона человек.

За январь-май 2017 года услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" воспользовались 2 545 854 человека. Это на 29% больше аналогичного показателя 2016 года. За 5 месяцев самолеты перевозчика выполнили 18 966 рейсов (+17%): 11 388 – по России, 7 578 - за рубеж. Пассажирооборот составил 5 922 миллиона пассажирокилометров (+30%).

В мае авиакомпания выполнила 4742 рейса (+16%) и перевезла 674 453 пассажира (+33%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" насчитывает 42 самолета европейского концерна Airbus.