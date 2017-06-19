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Югра возглавила "антирейтинг" прокуратуры по самым дорогим лекарствамСегодня в 16:46

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Цена продолжает расти.

В регионах Уральского федерального округа зафиксирован рост стоимости лекарственных препаратов для госпитального сегмента. Выше общероссийского показателя поднялась цена для медучреждений в ХМАО-Югра (3,6%), в Курганской (2,3%) и Челябинской областях (около 2%), ЯНАО (1,6%), передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Всего за последние полтора года в рамках надзорных мероприятий пресечено более 500 нарушений, связанных с лекарственным обеспечением граждан, свыше 100 лиц привлечены к административной ответственности", - заявил заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев.

Эта информация была озвучена 19 июня на заседании совета при полпреде президента в УрФО. В ходе мероприятия обсуждались меры по противодействию криминализации экономики и обеспечении законности в сфере оказания социально значимых услуг населению.

"В мае 2017 года своим указом глава государства утвердил новую стратегию экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года, в которой высокий уровень криминализации и коррупции, а также сохранение значительной доли теневой экономики, отнесены к основным вызовам и угрозам", - отметил наместник президента Игорь Холманских.

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