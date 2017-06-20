Уральские аграрии сохраняют оптимизм под проливным дождем19 июня в 17:47
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Посевная завершается.
Посевная кампания в Уральском федеральном округе близится к завершению. В одних регионах посадки закончилась, в других – находятся на финальном этапе. Несмотря на то, что на обширной территории Урала зарядили проливные дожди, аграрии не видят в этом серьезной проблемы и намерены собрать хорошие урожаи.
Как рассказали "Уралинформбюро" в министерстве АПК и продовольствия Свердловской области, основные полевые работы завершились в начале июня, общая посевная площадь составила не менее 800 тысяч гектаров. "Лето как лето. Пока ничего страшного нет", - отметила пресс-секретарь ведомства Екатерина Ятнова.
Челябинские земледельцы также рапортуют о завершении посевной, причем с перевыполнением плана по посадке яровых культур. "Начало для получения хорошего урожая положено", - заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. В пресс-службе ведомства выразили надежду, что дожди не порушат планы: "Для зерновых, зернобобовых культур погода нормальная. Может быть снижена урожайность сои и кукурузы, которая идет на зерно. Кроме того, избыток влаги влияет на качество зерновых. Более точная картина появится в конце июля – начале августа".
В ХМАО аграрии настроены весьма оптимистично. "У нас все хорошо. Посадили и однолетние, и соевые, и овощи открытого грунта. Сейчас оптимальная погода для всходов – и тепло, и влажно", - рассказал "Уралинформбюро" замначальника управления АПК департамента промышленности ХМАО-Югра Алексей Силин.
В департаменте промышленного комплекса Курганской области отчитываются о 100% выполнении посевной кампании, однако давать прогнозы отказываются. "Пока непонятно, каким будет лето. Июнь не показателен. Любой прогноз бывает ошибочен", - заявили в пресс-службе ведомства. В свою очередь, первый заместитель губернатора Зауралья Виктор Сухнев призвал аграриев быть готовыми бороться с заболеваниями культур, возникающими из-за переувлажнения: "К сожалению, сейчас предпосылки к этому из-за погоды есть".
В Пермском крае посевная кампания началась с опозданием на 7-10 дней – из-за холодов, однако селянам удалось сократить разрыв до 2 дней. "Сейчас подсаживаются овощи и кормовые. В последние годы мы постоянно сталкиваемся с какими-то ЧС – то засуха, то дожди. Посмотрим, что будет в этом году", - рассуждают в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.
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