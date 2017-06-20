Экологически чистая печь заработала на СИЗе19 июня в 20:00
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Проект обошелся в 60 миллионов рублей.
19 июня 2017 года на Свердловском инструментальном заводе в Екатеринбурге была запущена новая вакуумная печь. В церемонии принял участие министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Запуск новой печи на СИЗе позволит расширить номенклатуру и повысить качество выпускаемой продукции, обеспечит высокую конкурентоспособность предприятию, что придаст новый импульс промышленному развитию региона.
"В ближайшее время, в том числе, благодаря данному центру, мы с вами станем свидетелями запуска новых передовых производств", - отметил С.Пересторонин.
Вакуумная печь IPSEN представляет предназначена для отжига, закалки, отпуска высоколегированных и среднелегированных инструментальных сталей. Разовая загрузка составляет 600 килограммов, в месяц можно обработать 40 тонн металлоизделий.
Внутри печи детали равномерно нагреваются до 1300 градусов, а затем охлаждаются азотом. В результате заготовки сохраняют геометрические размеры, не меняют цвет и не требуют дополнительной очистки.
Кроме того, современное оборудование позволяет обеспечить гарантированный результат при закалке, что невозможно при использовании традиционного метода в соляных печах.
"Это экологически чистая технология, поскольку азот берется из воздуха и возвращается обратно без вредных примесей. Чистая печь для нас - это обязательный вопрос по социальной защите рабочих. Кроме того, за семь-восемь лет эксплуатации печь сама себя окупит только за счет экономии электроэнергии", - отметил председатель совета директоров ОАО "СИЗ" Вячеслав Медведев.
Инвестиции в проект составили 60 миллионов рублей, часть средств поступила в виде льготного займа из госбюджета. Еще 6,9 миллиона рублей были компенсированы предприятию из регионального бюджета в 2016 году в рамках госпрограммы Свердловской области, направленной на модернизацию и техперевооружение производственных мощностей.
ОАО "СИЗ" специализируется на выпуске высокоточного сложнорежущего инструмента для станкостроительной, оборонной, нефтегазовой, сельскохозяйственной, автомобильной и авиационной отраслей.
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