×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экологически чистая печь заработала на СИЗе19 июня в 20:00

  • Текст

Проект обошелся в 60 миллионов рублей.

19 июня 2017 года на Свердловском инструментальном заводе в Екатеринбурге была запущена новая вакуумная печь. В церемонии принял участие министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Запуск новой печи на СИЗе позволит расширить номенклатуру и повысить качество выпускаемой продукции, обеспечит высокую конкурентоспособность предприятию, что придаст новый импульс промышленному развитию региона.

"В ближайшее время, в том числе, благодаря данному центру, мы с вами станем свидетелями запуска новых передовых производств", - отметил С.Пересторонин.

Вакуумная печь IPSEN представляет предназначена для отжига, закалки, отпуска высоколегированных и среднелегированных инструментальных сталей. Разовая загрузка составляет 600 килограммов, в месяц можно обработать 40 тонн металлоизделий.

Внутри печи детали равномерно нагреваются до 1300 градусов, а затем охлаждаются азотом. В результате заготовки сохраняют геометрические размеры, не меняют цвет и не требуют дополнительной очистки.

Кроме того, современное оборудование позволяет обеспечить гарантированный результат при закалке, что невозможно при использовании традиционного метода в соляных печах.

"Это экологически чистая технология, поскольку азот берется из воздуха и возвращается обратно без вредных примесей. Чистая печь для нас - это обязательный вопрос по социальной защите рабочих. Кроме того, за семь-восемь лет эксплуатации печь сама себя окупит только за счет экономии электроэнергии", - отметил председатель совета директоров ОАО "СИЗ" Вячеслав Медведев.

Инвестиции в проект составили 60 миллионов рублей, часть средств поступила в виде льготного займа из госбюджета. Еще 6,9 миллиона рублей были компенсированы предприятию из регионального бюджета в 2016 году в рамках госпрограммы Свердловской области, направленной на модернизацию и техперевооружение производственных мощностей.

ОАО "СИЗ" специализируется на выпуске высокоточного сложнорежущего инструмента для станкостроительной, оборонной, нефтегазовой, сельскохозяйственной, автомобильной и авиационной отраслей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×