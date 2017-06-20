Проект обошелся в 60 миллионов рублей.

19 июня 2017 года на Свердловском инструментальном заводе в Екатеринбурге была запущена новая вакуумная печь. В церемонии принял участие министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Запуск новой печи на СИЗе позволит расширить номенклатуру и повысить качество выпускаемой продукции, обеспечит высокую конкурентоспособность предприятию, что придаст новый импульс промышленному развитию региона.

"В ближайшее время, в том числе, благодаря данному центру, мы с вами станем свидетелями запуска новых передовых производств", - отметил С.Пересторонин.

Вакуумная печь IPSEN представляет предназначена для отжига, закалки, отпуска высоколегированных и среднелегированных инструментальных сталей. Разовая загрузка составляет 600 килограммов, в месяц можно обработать 40 тонн металлоизделий.

Внутри печи детали равномерно нагреваются до 1300 градусов, а затем охлаждаются азотом. В результате заготовки сохраняют геометрические размеры, не меняют цвет и не требуют дополнительной очистки.

Кроме того, современное оборудование позволяет обеспечить гарантированный результат при закалке, что невозможно при использовании традиционного метода в соляных печах.

"Это экологически чистая технология, поскольку азот берется из воздуха и возвращается обратно без вредных примесей. Чистая печь для нас - это обязательный вопрос по социальной защите рабочих. Кроме того, за семь-восемь лет эксплуатации печь сама себя окупит только за счет экономии электроэнергии", - отметил председатель совета директоров ОАО "СИЗ" Вячеслав Медведев.

Инвестиции в проект составили 60 миллионов рублей, часть средств поступила в виде льготного займа из госбюджета. Еще 6,9 миллиона рублей были компенсированы предприятию из регионального бюджета в 2016 году в рамках госпрограммы Свердловской области, направленной на модернизацию и техперевооружение производственных мощностей.

ОАО "СИЗ" специализируется на выпуске высокоточного сложнорежущего инструмента для станкостроительной, оборонной, нефтегазовой, сельскохозяйственной, автомобильной и авиационной отраслей.