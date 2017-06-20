За 10 лет.

Переход к цифровой экономике приведет к упразднению рабочих мест по всей России - за 10 лет будут автоматизированы порядка 6,7 миллионов ставок. Прогнозы сделали специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает "Уралинформбюро".

В Топ-5 рейтинга регионов, где ожидается самое большое количество сокращений, вошла Свердловская область. На Среднем Урале, по мнению составителей списка, будут упразднены более 190 тысяч рабочих мест. В Москве цифровизация затронет более 670 тысяч рабочих мест, в Московской области - свыше 350 тысяч, в Санкт-Петербурге - порядка 270 тысяч, в Краснодарском крае - около 230 тысяч.

"В первую очередь исчезнут профессии, связанные с рутинным, повторяемым трудом, зачастую не требующие высокой квалификации. Это операторы, водители, сборщики, кассиры, консультанты", - считает руководитель центра ОНФ по мониторингу технологической модернизации и научно-технического развития Анна Заборенко.

Наибольшее сокращению рабочих мест к 2027 году произойдет на обрабатывающих производствах (-23,9%), в сельском хозяйстве (-14,8%) и в транспортной отрасли (-9,3%). При этом цифровизация может позволить повысить производительность труда на 8-14%.