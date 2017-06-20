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ФСК ЕЭС представила в Сургуте "Беркута"Сегодня в 12:00

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И снегоболотоход "Tinger".

В Сургуте впервые состоялась выставка специализированной техники ФСК ЕЭС. Однодневная экспозиция была развернута накануне 15-летия компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Центральное место на выставке занял мобильный кабинет по охране труда, где специалисты рассказывали о правилах электробезопасности. Кроме того, посетители могли примерить диэлектрические средства защиты - перчатки и боты, и попытаться реанимировать робота-тренажера.

Ознакомились горожане с мобильными лабораториями, автоподъемниками, а также колесными и гусеничными вездеходами "Беркут 8" и Tinger W8. Последний является маневренным снегоболотоходом на гусеницах. Их давление на грунт в 3 раза меньше давления ног человека.

Всего автопарк ФСК ЕЭС в Западной Сибири насчитывает 345 единиц техники.

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