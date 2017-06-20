И уменьшает объем сточных вод.

По итогам 2016 года в атмосферу попало чуть более 1 000 тонн загрязняющих веществ от ВСМПО. Это на 692 тонны меньше от установленного годового норматива. Почти 70% из этого – результат деятельности котельных, 30% приходится на долю технологического оборудования верхнесалдинского предприятия. Кроме того, на 125 тысяч кубов удалось уменьшить объем сброса сточных вод.

Всего на предприятии действует 568 источников выбросов, из них - 162 газоочистные установки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Также в круглосуточном режиме на ВСМПО контролируется содержание паров кислот в воздухе рабочих зон. В основных цехах – листопрокатном, кузнечном, плавильно-литейном комплексах – действуют автоматические системы контроля.

Следует отметить, что ежегодно Корпорация ВСМПО-Ависма вкладывает в природоохранные мероприятия до 450 миллионов рублей. Эффективность действующей системы экоменеджмента доказывает тот факт, что ВСМПО успешно прошло проверки департамента Росприроднадзора по УрФО в 2016 году и начале 2017 года.