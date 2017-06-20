Кольцово добавят стоек паспортного контроля Сегодня в 12:51
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Перед мундиалем.
К чемпионату мира по футболу 2018 года пропускную способность пункта пропуска аэропорта Кольцово через государственную границу увеличат. На эти цели планируют потратить почти 24,4 миллиона рублей. Данные размещены на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Заказчиком работ выступает "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", а исполнитель определится на аукционе 10 июля 2017 года. Победитель должен будет оборудовать в действующем международном терминале 17 пограничных стоек, а также дооснастить пункты пропуска Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
На вылет добавится 6 стоек, на прилет - 11 к уже действующим. Работы должны быть выполнены к апрелю 2018 года. После мундиаля - в ноябре 2018-го оборудование, согласно контракту, будет демонтировано и отправлено на хранение.
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