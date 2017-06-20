По выпуску оборудования для заканчивания скважин.

20 июня 2017 года в Тюмени официально открылось новое производство третьей по величине нефтегазосервисной компании мира Baker Hughes. Завод будет выпускать оборудование для заканчивания скважин.

"Запуск еще одного производства в Тюменской области – это свидетельство хорошего инвестиционного климата в нашем регионе. Взаимоотношения с инвесторами дорогого стоят, и мы их очень ценим", – отметил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Как сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе главы региона, производство организовано на уже работающей базе компании – Тюменском комплексе нефтепромыслового оборудования, который был открыт в 2014 году и начал выпуск силовых кабелей для электропогружных насосов.

Теперь там будут производиться и гидравлические эксплуатационные пакеры, системы многостадийного гидроразрыва пласта, системы многоступенчатого заканчивания скважин, гидравлические подвески хвостовика и пакеры различных спецификаций. На заводе будут осуществляться стандартная сборка, испытания крутящего момента, опрессовка и проверка работы оборудования.

Как отмечают представители Baker Hughes, оборудование собирается из российских комплектующих. Это позволит снизить финансовые затраты за счет сокращения импорта зарубежной продукции и оптимизации цепочки снабжения.

Сейчас на предприятии Baker Hughes трудятся более 160 рабочих различных специальностей. Новое производство создаст более 40 новых рабочих мест после выхода его на проектную мощность.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев не раз подчеркивал, что в субъекте при участии региональных и муниципальных властей создаются все условия для легкого и быстрого создания и развития бизнеса. "Мы постоянно работаем над этим", - заключил он.