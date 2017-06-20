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Китайцы вложат 2,5 миллиарда долларов в УВСМСегодня в 13:43

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Магистраль запустят к 2023 году.

Инвестиции китайской компании China Railway Group Limited в строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Челябинск и Екатеринбург, составит 2,5 миллиарда долларов, сообщает China Daily.

Соответствующее соглашение между хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль" и представителями Китайских железных дорог было подписано 15 июня на форуме "Южный Харбин — Челябинская область", который состоялся в рамках ЭКСПО-2017 в Харбине.

Как ранее отмечал глава Южного Урала Борис Дубровский, ВСМ заработает к 2023 году. По предварительным расчетам, новый скоростной поезд по ней будет добираться из Екатеринбурга в Челябинск примерно за 1 час 10 минут, передает "Уралинформбюро".

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