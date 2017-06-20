Юго-Запад Екатеринбурга ожидает социальный взрывСегодня в 15:15
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Из-за двух высоток на Постовского.
Строительство ЖК "Родник" в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга может привести к транспортному коллапсу и социальному взрыву. Такое мнение высказали 20 июня в ходе публичных слушаний жители домов на улице Постовского, где застройщик - группа компаний "СКОН" планирует возвести две многоэтажки общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров.
Первую очередь жилого комплекса уже начали строить без обсуждения с общественностью. Планы застройщика, на первый взгляд, ничем не нарушают действующее законодательство. ГК "СКОН" собирается возвести рядом с клиникой "Дэнас" два многоквартирных дома высотой 16 и 25 этажей с трансформаторной подстанцией и сетью подземных и надземных паркингов общей вместимостью 336 машиномест.
Представитель застройщика Николай Медведев сообщил, что компания готова за свой счет разработать проект реконструкции двух школ, работающих в этом районе, с возможностью их объединения и расширения. В одной из проектируемых высоток будет размещен частный детский сад на 48 мест, который муниципалитет сможет выкупить для нужд горожан.
Площадка будущего ЖК "Родик" опасно соседствует с Юго-Западным лесопарком. Фото: minstroy.midural.ru.
Участников публичных слушаний эта информация не успокоила, скорее наоборот - еще больше встревожила. Они опасаются, что для 1 200 новых жителей микрорайона не хватит не только 326 новых машиномест, но и всех уже действующих в микрорайоне паркингов. Придется либо отнимать парковочные места у соседних домов, либо арендовать парковки на соседних участках, либо вырубать под парковки зеленую зону.
"После того как здесь построили физкультурно-оздоровительный комплекс "Соболь", пробки на Постовского достигают иногда нескольких километров", - заявил в беседе с "Уралинформбюро" жилец одного из близлежащих домов Антон Казарин. По его мнению, строительство окончательно перегрузит этот узел, что вызовет социальный взрыв на Юго-Западе.
Второй спорный момент касается зеленой зоны на границе со стройплощадкой. По словам Николая Медведева, участок, где должно развернуться строительство, является собственностью застройщика и не покушается на целостность Юго-Западного лесопарка. Тем не менее в зоне строительства второй высотки застройщик собирается вырубить 150 деревьев и кустарников, пообещав компенсировать их высадкой такого же числа саженцев в том же районе. "Соответствующий договор уже заключен с "Зеленстроем"", - заверил Медведев участников слушаний.
Жители улицы Постовского сомневаются, что граница между лесопарком и стройкой проведена корректно. Выступивший в прениях Ринат Жулатов заявил, что предназначенные к вырубке деревья - часть лесопарка, который охраняется государством и является областной собственностью. "Я тоже допускаю, что часть лесопарка могла оказаться внутри участка, - говорит Антон Казарин, - Это не какая-то "кустарниковая зона", а высокие сосны, которые растут здесь годами".
Волнует жителей микрорайона и ситуация с безопасностью жильцов ЖК "Родник" и прилегающих у нему домов. Проект не предусматривает на территории застройки кругового заезда пожарных машин: для таких случаев оставлены только узкие двусторонние проезды. Кроме того, имеется риск прорыва грунтовых вод, которые пролегают неглубоко. Не проработан до конца и вопрос инсоляции соседних домов.
В итоге жители микрорайона вынесли нелестный вердикт: "Мы против этой стройки и будем использовать все законные методы, чтобы ее остановить, потому что эта самая настоящая точечная застройка, которая ухудшит наши условия жизни. Мы будем рады, если власти города и области подберут для этого проекта другую территорию".
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