Моногорода Среднего Урала защитили свои проекты в "Сколково"Сегодня в 16:43
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Впереди - светлое будущее.
Команды Каменска-Уральского, Красноуральска и Верхней Салды закончили обучение в школе "Сколково" и защитили проекты диверсификации экономики моногородов. Ставки сделаны на создание производств и рабочих мест в неключевых для территорий отраслях, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
По словам главы региона Евгения Куйвашева, стратегия развития, соотносящаяся с областной стратегией и программой "Пятилетка развития", должна быть в каждом муниципалитете.
"Особую важность это имеет для свердловских моногородов. В "Пятилетке" на развитии муниципалитетов с моноструктурной экономикой сделан особый акцент, это направление работы - мой "личный проект", который я курирую, начиная от вопросов бюджетного планирования до создания в наших моногородах территорий опережающего развития", - отметил он.
В Красноуральске намечено открытие четырех заводов, продукция которых будет востребована и за пределами Среднего Урала. Якорным станет деревообрабатывающее производство. Инициатор проекта уже направил в министерство инвестиций и развития Свердловской области заявку для подписания соглашения на получение статуса резидента.
Еще один проект – абразивный завод. Он будет перерабатывать отходы металлургического производства градообразующего предприятия. В итоге рынок получит востребованный инновационный импортозамещающий продукт, а муниципалитет – новые высокоэффективные рабочие места, налоги и реновацию территории.
Каменск-Уральский делает ставку на агропромышленный комплекс, переработку промышленных отходов и туризм. Большим проектом будет строительство моста, который, по словам главы города Алексея Шмыкова, позволит начать комплексное развитие жилого района "Южный".
Концепция Верхней Салды ориентирована на развитие малого и среднего бизнеса и комфортной среды проживания. За 2019-2022 годы в городе вырастут Демидовский квартал и инновационный центр. Несколько туристических проектов призваны увеличить поток гостей в 4 раза к 2022 году.
Сейчас в школе "Сколково" находятся представители Полевского, Ревды и Первоуральска. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских, обучение муниципальных команд дает возможность городам по-новому взглянуть на свои проекты развития, использовать принципиально иные подходы и брать у коллег самые лучшие практики.
Стоит отметить, что Средний Урал системно участвует в федеральных программах по поддержке моногородов, касающихся развития инфраструктуры, благоустройства, предпринимательства. В июне 2015 года между правительством Свердловской области и Фондом развития моногородов было заключено соглашение о софинансировании строительства объектов инфраструктуры индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске.
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