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Свердловские энергетики сдают потребителей коллекторамСегодня в 15:04

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За долги.

Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" выставил на продажу долги предприятий в размере 3 миллиардов рублей: свыше 936 миллионов рублей за поставленную электроэнергию и 1,78 миллиарда за тепло.

К покупке предлагаются долги заводов, предприятий ЖКХ, управляющих компаний региона, которые не удалось взыскать другими способами. Некоторые предприятия не платили по счетам по паре лет, рассказала "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы компании Ольга Тедеева.

Она отметила, что "ЭнергосбыТ Плюс" уже имел успешный опыт продажи долгов. Обычно их покупателями выступают коллекторские агентства.

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