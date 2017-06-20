Контроля за качеством топлива.

ООО "Нью Петрол Тюмень" - оператор сети АЗС и розничный дистрибьютор Группы компаний "Новый Поток" - заключил договоры с независимыми испытательными лабораториями. В их рамках будет осуществляться ежемесячный контроль за качеством реализуемого топлива, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

К мониторингу привлечены ведущие профильные организации. В их числе подразделение одного из крупнейших отечественных ВИНКов, а также представительство международной Группы SGS в России – АО "СЖС Восток Лимитед". До этого контроль за продукцией, реализуемой АЗС "Новый Поток", осуществлялся собственными силами: центральной заводской лабораторией основного производственного актива New Stream Group – Антипинского НПЗ.

Новая система мониторинга качества является многокомплексной, включая свыше 1000 анализов проб ежемесячно. Под постоянным контролем находятся основные показатели нефтепродуктов: октановое и цетановое число, массовая доля серы, фракционный состав, давление насыщенных паров, температура помутнения и фильтруемости дизтоплива.

Кроме этого, будут проводиться внеплановые контрольные проверки. В случае жалоб на качество топлива в присутствии клиента на АЗС отберут пробы. Часть отправят на анализ в независимую лабораторию, остальное передадут владельцу транспортного средства. С полученной пробой клиент сможет обратиться в стороннюю организацию для проведения дополнительных испытаний.

"Сотрудничество с независимыми лабораториями выводит сеть АЗС "Новый Поток" на новый уровень, – отметил президент New Stream Group Дмитрий Мазуров. – Мы следим за высоким качеством на всех этапах деятельности: от производства и транспортировки до конечной реализации продукта через собственную сеть автозаправочных станций и стараемся всегда соответствовать ожиданиям клиентов."

По словам Д.Мазурова, "Нью Петрол" активно развивается, предлагая новые современные решения. Недавно сеть АЗС "Новый Поток" открыла бесплатный федеральный номер горячей линии 8 800 770 05 09. В ближайшее время будет проведен ребрендинг всей сети, насчитывающей 30 автозаправочных станций в Тюменской и Курганской областях.

Пока на АЗС реализуются только высококачественные продукты, среди которых производимые на Антипинском НПЗ дизельное топливо стандарта Евро-5 и газ пропан-бутан. После введения на Антипинском НПЗ в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов ассортимент пополнится бензинами АИ-92, АИ-95 собственного производства.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута.

Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.