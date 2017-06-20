В Челябинске остановили "Мечел-Кокс"Сегодня в 18:00
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За излишнее загрязнение воздуха.
Челябинский Росприроднадзор аннулировал разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, выданное ООО "Мечел-Кокс" в марте 2016 года.
Поводом послужило систематическое превышением предприятием предельно допустимых выбросов (ПДВ), пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Нарушения фиксировались совместно с региональной прокуратурой в период с февраля по май 2017 года. Последняя, к слову, также организовала служебное расследование в отношении сотрудников Росприроднадзора, ответственных за то, что "дочка" "Мечела" больше года загрязняла воздух в Челябинске.
"Для нас это, несомненно, хорошая новость. Ни для кого ни секрет, что предприятие зачастую является одним из основных источников загрязнения воздуха и, как результат, участвует в формировании городского смога", - комментирует ситуацию член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.
В совокупности "Мечел-Кокс" дает около 46% загрязнения от промышленных выбросов в Челябинске, это около 100 тысяч тонн, напоминают экологи. Только за последний год в областную приемную экологического фонда "Моя планета" поступило более 2 300 обращений с жалобами на предприятие, особенно в период неблагоприятных метеоусловий.
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