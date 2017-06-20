×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске остановили "Мечел-Кокс"Сегодня в 18:00

  • Текст

За излишнее загрязнение воздуха.

Челябинский Росприроднадзор аннулировал разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, выданное ООО "Мечел-Кокс" в марте 2016 года.

Поводом послужило систематическое превышением предприятием предельно допустимых выбросов (ПДВ), пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Нарушения фиксировались совместно с региональной прокуратурой в период с февраля по май 2017 года. Последняя, к слову, также организовала служебное расследование в отношении сотрудников Росприроднадзора, ответственных за то, что "дочка" "Мечела" больше года загрязняла воздух в Челябинске.

"Для нас это, несомненно, хорошая новость. Ни для кого ни секрет, что предприятие зачастую является одним из основных источников загрязнения воздуха и, как результат, участвует в формировании городского смога", - комментирует ситуацию член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

В совокупности "Мечел-Кокс" дает около 46% загрязнения от промышленных выбросов в Челябинске, это около 100 тысяч тонн, напоминают экологи. Только за последний год в областную приемную экологического фонда "Моя планета" поступило более 2 300 обращений с жалобами на предприятие, особенно в период неблагоприятных метеоусловий.

Ранее по теме:
"Мечел-Коксу" перекрыли выхлопную трубу
Смог атакует Челябинск с новой силой
Смог на Южном Урале довел Дубровского
"Мечел-Кокс" пропитал челябинцев нафталином

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×