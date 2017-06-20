Гордума Екатеринбурга не одобрила "войну с балконами"Сегодня в 18:11
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Чтобы не разозлить горожан.
Депутаты гордумы Екатеринбурга развели руками в ответ на предложение администрации Екатеринбурга "приводить в соответствие" фасады домов в центре города за счёт горожан. Хотя, по мнению многих народных избранников, эта инициатива отдаёт "фантазёрством".
Постановление № 739 главы администрации Екатеринбурга, принятое 5 мая 2017 года, утверждает перечень зданий у Центрального стадиона и на гостевом маршруте футбольного ЧМ-2018, чьи фасады должны быть унифицированы в срок до начала будущего лета.
В списке мэрии значится 2 065 объектов, внешний вид которых требуется исправить к мундиалю. Основные претензии касаются кондиционеров, самовольно установленных на фасадах, нестандартно застеклённых балконов и неэстетичных вывесок магазинов, размещенных на первых этажах.
Как сообщил 20 июня на заседании думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель, больше всего вопросов у муниципалитета к алкомаркетам, чьи вывески и входные группы "выбиваются" из архитектурного облика здания.
"Кондиционеров на центральном фасаде не должно быть!" – заявил Фогель, напомнив про опасность самовольно установленных конструкций. А вице-мэр по строительству Алексей Белышев прямым текстом призвал объявить таким фасадам "гражданскую войну".
Впрочем, в городском бюджете денег на эту "войну" не предусмотрено. По мнению чиновников, снимать остекление с балконов и устанавливать новое, а также производить демонтаж кондиционеров собственники и арендаторы помещений должны за свой счёт.
Депутатский корпус неоднозначно воспринял эту инициативу. Олег Хабибуллин высказал сомнение, что у муниципалитета есть право приводить в порядок "несистематизированные" вывески магазинов. "Ни в коем случае нельзя увязывать эту инициативу с чемпионатом мира! - считает он. – Это вызовет у горожан огромный негатив к чемпионату".
При этом ссылки на европейский опыт депутаты сочли несерьёзнымы. "В Европе другие деньги и другие люди, и там паспортизация фасадов шла десятилетиями, - считает депутат Алексей Бородин. – Это огромная работа, рассчитанная на десятилетия, а мы будоражим общественность сроками до 30 мая следующего года. А как объяснить бабушке-пенсионерке, что она должна переделывать балкон за свой счёт?"
По мнению Бородина, область и муниципалитет должны в этом вопросе взять часть финансирования на себя. Тем более, что у мэрии нет инструментов для реализации своей же идеи. К примеру¸ налагать штрафы на нарушителей муниципалитет не имеет права. А служба квартальных, которая должна следить за состоянием фасадов, работает плохо, посетовал депутат Александр Смолин.
В итоге парламентарии приняли соломоново решение: нарабатывать прецедентную практику по каждому конкретному случаю, а постановление мэрии дипломатично "приняли к сведению".
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