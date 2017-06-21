ММК подготовился к росту спроса на оцинкованный прокатСегодня в 09:40
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И готов его удовлетворить.
В 2017 году в России наблюдается стабильный рост спроса на оцинкованный прокат после трехлетнего периода сокращения емкости рынка металлопроката. Основные потребители продукции - компании строительной и автомобильной отрасли. ММК рассчитывает удовлетворить их потребности за счет нового агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ). Его запуск намечен на июль текущего года.
Об этом ведущий специалист по маркетингу группы стратегического развития ПАО "ММК" Игорь Сапожников рассказал, выступая в Барселоне на 13 ежегодной конференции "Рынки металлопроката Европы".
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", запуск нового АНГЦ соответствует стратегии роста доли металлопроката с высокой добавленной стоимостью в общей отгрузке Магнитогорского металлургического комбината.
13 ежегодная конференция "Рынки металлопроката Европы" прошла в Барселоне 19-20 июня. Организатором выступила международная информационно-аналитическая компания Platts. В форуме участвовали делегаты от крупнейших металлургических компаний и ассоциаций. В их числе были представители ArcelorMittal, Tata Steel Europe, Европейской металлургической ассоциации (Eurofer) и Американского института чугуна и стали (AISI).
Эксперты обсудили перспективы развития мировой и европейской металлургической отраслей в контексте рыночного спроса на металлопрокат и роста торговых ограничений в мире. Также внимание уделялось сохраняющемуся избытку металлургических мощностей и перепроизводства стали в Китае.
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