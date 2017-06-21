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Кольцовский тракт застроят высоткамиСегодня в 16:57

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"Светлый" расширяется?

На 10-м километре Кольцовского тракта в Екатеринбурге появится новый жилой микрорайон общей площадью 276 тысяч квадратных метров. Проект планировки этой территории размещен на сайте Минстроя Свердловской области. 11 июля 2017 года он будет вынесен на публичные слушания, сообщает "Уралинформбюро".

Проект создан специалистами бюро "Гестор" по заказу компании "ТЭН", которая построила в уральской столице ТРЦ "Алатырь", ТЦ Limerance и ЖК "Комфорт" рядом с КРК "Уралец".

Рабочее название проекта - "Кольцовский-3". Судя по размещенной экспозиции, это будет вторая очередь ЖК "Светлый". В первой очереди застройщик не стал возводить соцобъекты, сославшись на кризис и отсутствие денег. Однако в документация по второй очереди, кроме жилых высоток, предусмотрены детский сад на 510 мест и школа на 1 300 учеников, а также крупный спорткомплекс и сеть паркингов на 3 500 машино-мест. Население микрорайона, как ожидается, превысит 9 400 человек.


Схема микрорайона "Кольцовский-3"
Фото: minstroy.midural.ru.

Стоит отметить, что существует еще один "Кольцовский-3". В 2015 году на публичные слушания выносился проект строительства на границе с Арамилем и санитарной зоной аэропорта промышленно-логистического комплекса с примыкающим к нему коттеджным поселком.

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